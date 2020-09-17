Fiscalização da guarda em Vitória terá reforço de bafômetros

A prefeitura de Vitória anunciou a compra de equipamentos etilômetros, cuja finalidade é medir a existência de concentração de álcool etílico no organismo. Segundo a Secretaria de Segurança Urbana (Semsu), o objetivo é aparelhar a Guarda Municipal para a realização de ações de prevenção e de identificação de condutores que estejam dirigindo nas vias ou envolvidos em acidentes que ocorram na capital.