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TRÂNSITO

Fiscalização da guarda em Vitória terá reforço de bafômetros

Ouça os detalhes na entrevista com o secretário municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 set 2020 às 11:39
A prefeitura de Vitória anunciou a compra de equipamentos etilômetros, cuja finalidade é medir a existência de concentração de álcool etílico no organismo. Segundo a Secretaria de Segurança Urbana (Semsu), o objetivo é aparelhar a Guarda Municipal para a realização de ações de prevenção e de identificação de condutores que estejam dirigindo nas vias ou envolvidos em acidentes que ocorram na capital.
Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (17), o secretário municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira, explica que estão sendo adquiridos equipamentos de uso passivo, que detecta o consumo de álcool sem a necessidade de soprar; e o tradicional bafômetro, que fornece informações da quantidade de álcool por mililitro de sangue.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fronzio Calheira - 17-09-20

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