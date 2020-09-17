Fiscalização da guarda em Vitória terá reforço de bafômetros

A prefeitura de Vitória anunciou a compra de equipamentos etilômetros, cuja finalidade é medir a existência de concentração de álcool etílico no organismo. Segundo a Secretaria de Segurança Urbana (Semsu), o objetivo é aparelhar a Guarda Municipal para a realização de ações de prevenção e de identificação de condutores que estejam dirigindo nas vias ou envolvidos em acidentes que ocorram na capital.
Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (17), o secretário municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira, explica que estão sendo adquiridos equipamentos de uso passivo, que detecta o consumo de álcool sem a necessidade de soprar; e o tradicional bafômetro, que fornece informações da quantidade de álcool por mililitro de sangue.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fronzio Calheira - 17-09-20