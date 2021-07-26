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Embriaguez ao volante

Fiscalização ajuda a combater, mas falta educação de motorista, diz BPTran

O entrevistado é o capitão Hércules Raul Maciel, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran)

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 12:32

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

26 jul 2021 às 12:32
Bafômetro passivo utilizado em fiscalizações
Bafômetro passivo utilizado em fiscalizações Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Três motoristas, em média, são multados diariamente por embriaguez ao volante na Grande Vitória. De acordo com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), de janeiro a junho de 2021, 667 condutores foram autuados por essa infração. Desses, 565 condutores se recusaram a fazer o teste do etilômetro. Em entrevista à CBN Vitória, o capitão do BPTran, Hércules Raul Maciel, falou sobre as fiscalizações no Espírito Santo. Segundo o batalhão, a realização de blitzes é frequente, "no entanto apenas aumentar a fiscalização não significa que a quantidade de acidentes seja reduzida, pois além do trabalho já realizado, é necessário que o condutor fique atento ao seu comportamento ao dirigir, sendo prudente, responsável, e esteja alinhado com as leis de trânsito". Ouça:
Patricia Vallim entrevista Hércules Raul Maciel - 26/07/2021

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