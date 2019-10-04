"Fiquei surpreso", diz Juninho sobre telefone citado por Bolsonaro

Força Nacional atua no município de Cariacica, no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

O prefeito de Cariacica, Juninho, acredita que a informação sobre o "Disque-Denúncia contra a Força Nacional" no município chegou ao presidente Jair Bolsonaro de maneira equivocada e com interesses políticos. "Fiquei surpreso", diz. O presidente, ao saber da existência do canal de denúncias contra possíveis casos de abuso de autoridade por parte dos militares, ameaçou retirar a Força Nacional da cidade

Juninho fez desabafo durante entrevista à Rádio CBN Vitória, na tarde desta sexta-feira (04). Segundo o prefeito, a informação chegou ao presidente Jair Bolsonaro por meio de pessoas que querem “ver o circo pegar fogo”.

“É gente com interesse político, que acaba atrapalhando a população e não o prefeito Juninho”, diz.

Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Prefeito Juninho - 04-10-19.

O prefeito explicou que entrou em contato com o Ministério da Justiça com a intermediação de parlamentares da bancada federal capixaba para deixar claro que o número 162 está em uso desde 2017 e que é usado como Ouvidoria do município, onde a população já relatou problemas em ruas, vegetação alta nos bairros e também sobre a realização do chamado "baile do Mandela". Juninho acrescentou que o ministro Sérgio Moro deve visitar Cariacica para conhecer o andamento do programa de perto, mas a data não está confirmada. "A cidade acolheu o programa", explicou.

Já Guilherme Pacífico, Subsecretário de Integração da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) e coordenador do “Em Frente Brasil” no Espírito Santo, as ações acontecem em 28 bairros do município e que após a fase atual, de choque operacional, haverá implantação de programas de vários ministérios na região. Ouça: