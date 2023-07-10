Fique ligado! Os dados que a rede social Threads coleta dos usuários

O Instagram lançou na quarta-feira (5) o Threads, rede social para concorrer com o Twitter. Em menos de 24 horas, o serviço alcançou 30 milhões de usuários, segundo Mark Zuckerberg, dono da Meta, que controla a nova plataforma. O Threads foi lançado dias após o anúncio de um limite temporário de leitura no Twitter, comprado em 2022 por Elon Musk. O bilionário, inclusive, criticou a nova rede e acusou o Instagram de oferecer uma "falsa felicidade" aos usuários. Será que alguém leu antes de assinar os termos do aplicativo?
Como essa nova rede pode usar seus dados? Qual a importância de autorizar o uso desses dados sem uma análise? Quais são os perigos? E sexta-feira, foi aplicada pela ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados)? Em entrevista ao CBN Cotidiano, a advogada Carla Fregona, professora e mestre em Direito e especialista na Lei Geral de Proteção de Dados, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Carla Fregona - 10-07-23