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Fique atento às armadilhas pelas compras na Internet

No site oficial de reclamações do governo federal, o Consumidor.gov.br, por exemplo, de janeiro a julho deste ano, foram registradas mais de 6,1 mil demandas de pessoas que moram no Estado, sendo 72,9% de quem vive na Grande Vitória

Publicado em 18 de Setembro de 2017 às 19:14

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

18 set 2017 às 19:14
A Internet está cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros e, com isso, hábitos como o de realizar compras pela Web têm se tornado cada vez mais comum. Levantamento realizado por A Gazeta aponta que, só no site oficial de reclamações do governo federal, o Consumidor.gov.br, por exemplo, de janeiro a julho deste ano, foram registradas mais de 6,1 mil demandas de pessoas que moram no Estado, sendo 72,9% de quem vive na Grande Vitória. Entre as queixas realizadas no canal, 80% foram solucionadas. Além disso, 23,7% das reclamações recebidas pelo site foram feitas diretamente no portal, ou seja, a pessoa não acionou a empresa primeiro.
Diante desse cenário convidamos a gerente do Procon de Vitória, Hérica Correa Souza, para detalhar, em especial, como deve ser o comportamento ideal do consumidor ao realizar compras pela Internet e sobre quais as “pegadinhas” a que devemos ficar atentos nessa hora.
Entrevista - Fabio Botacin - Erica Correia - 18-09-17.mp3

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