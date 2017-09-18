Fique atento às armadilhas pelas compras na Internet

A Internet está cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros e, com isso, hábitos como o de realizar compras pela Web têm se tornado cada vez mais comum. Levantamento realizado por A Gazeta aponta que, só no site oficial de reclamações do governo federal, o Consumidor.gov.br, por exemplo, de janeiro a julho deste ano, foram registradas mais de 6,1 mil demandas de pessoas que moram no Estado, sendo 72,9% de quem vive na Grande Vitória. Entre as queixas realizadas no canal, 80% foram solucionadas. Além disso, 23,7% das reclamações recebidas pelo site foram feitas diretamente no portal, ou seja, a pessoa não acionou a empresa primeiro.