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Fique atento aos sinais de intoxicação causada pelo baiacu

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 18:13

Publicado em 

02 jan 2018 às 18:13
Pelo menos três homens tiveram intoxicação depois de comerem baiacu em Vitória, no último domingo (31). Eles estavam em um grupo de pessoas, num bar, e o peixe teria sido levado por uma delas. Diante desse tipo de situação a atenção se volta para a limpeza e preparo desse tipo de animal, que deve ser feito com muito cuidado, como alertam especialistas. Nesta edição do CBN Cotidiano, Rodrigo Scherer, doutor em Ciências de Alimentos, explica o assunto e alerta sobre os riscos de intoxicação por alimentos. Confira!
Entrevista - John Gomes - Rodrigo Scherer - 02-01-18.mp3

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