Fique atento aos sinais de intoxicação causada pelo baiacu

Pelo menos três homens tiveram intoxicação depois de comerem baiacu em Vitória, no último domingo (31). Eles estavam em um grupo de pessoas, num bar, e o peixe teria sido levado por uma delas. Diante desse tipo de situação a atenção se volta para a limpeza e preparo desse tipo de animal, que deve ser feito com muito cuidado, como alertam especialistas. Nesta edição do CBN Cotidiano, Rodrigo Scherer, doutor em Ciências de Alimentos, explica o assunto e alerta sobre os riscos de intoxicação por alimentos. Confira!