Fique atento ao uso de antibióticos durante o horário de verão

O horário de verão já está em funcionamento, mas, é claro, que muitas pessoas ainda não se adaptaram a nova rotina - incluindo a do uso de medicamentos durante esse período. Você sabia, por exemplo, que o consumo de antibióticos, se realizado fora dos horários normais, pode trazer efeitos à nossa saúde? Nesta edição do CBN Vitória você acompanha a uma entrevista com Luiz Carlos Cavalcanti, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo, sobre o tema. Confira!