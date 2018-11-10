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ANTIBIÓTICOS

Fique atento ao uso de antibióticos durante o horário de verão

Especialmente os antibióticos precisam ser ingeridos nos horários determinados pelos médicos

Publicado em 10 de Novembro de 2018 às 13:55

Publicado em 

10 nov 2018 às 13:55
O horário de verão já está em funcionamento, mas, é claro, que muitas pessoas ainda não se adaptaram a nova rotina - incluindo a do uso de medicamentos durante esse período. Você sabia, por exemplo, que o consumo de antibióticos, se realizado fora dos horários normais, pode trazer efeitos à nossa saúde? Nesta edição do CBN Vitória você acompanha a uma entrevista com Luiz Carlos Cavalcanti, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo, sobre o tema. Confira!
ENTREVISTA CBN VITÓRIA - Patricia Vallim - Luiz Carvalho Cavalcante - 19.46s - 10-11-18

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