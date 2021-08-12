Fios elétricos fora dos padrões foram vendidos para praticamente todo o Brasil

O delegado Eduardo Passamani, titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, revelou nesta quinta-feira (12) em entrevista à CBN Vitória, que a fábrica localizada na Serra e que estava produzindo fios e cabos elétricos fora dos padrões, comercializa seus produtos para praticamente todo o Brasil. Segundo ele, somente estados do Sul do país não estão na lista de compradores. O empresário proprietário da fábrica permanece preso. De acordo com laudos do IPEM, os fios e cabos produzidos pela empresa da marca Luzzano eram fabricados com uma quantidade menor de matéria-prima que o necessário. Isso faz com que o consumo de energia aumente e pode gerar também risco de aquecimento, curto circuito e até incêndio. Em entrevista à CBN Vitória, o titular da Decon, Eduardo Passamani, fala sobre o assunto.