Fios elétricos fora dos padrões foram vendidos para praticamente todo o Brasil

O delegado Eduardo Passamani, titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, revelou nesta quinta-feira (12) em entrevista à CBN Vitória, que a fábrica localizada na Serra e que estava produzindo fios e cabos elétricos fora dos padrões, comercializa seus produtos para praticamente todo o Brasil. Segundo ele, somente estados do Sul do país não estão na lista de compradores. O empresário proprietário da fábrica permanece preso. De acordo com laudos do IPEM, os fios e cabos produzidos pela empresa da marca Luzzano eram fabricados com uma quantidade menor de matéria-prima que o necessário. Isso faz com que o consumo de energia aumente e pode gerar também risco de aquecimento, curto circuito e até incêndio. Em entrevista à CBN Vitória, o titular da Decon, Eduardo Passamani, fala sobre o assunto.
“Os documentos arrecadados mostram que a empresa vendeu o produto fora das normas de segurança para hospitais, igrejas, escolas, construtoras e diversas lojas de material de construção, que revenderam a mercadoria para um número incalculável de consumidores finais, acarretando não só prejuízo financeiro, mas verdadeiro risco à vida de inúmeros consumidores" , explicou o delegado. Segundo Passamani, o suspeito foi preso flagrante em 2019, ele pagou fiança e foi liberado para responder em liberdade. “Como ele tornou a infringir a mesma norma, a Justiça determinou a quebra da fiança, e expediu um mandado de prisão preventiva para que o suspeito respondesse preso. Logo, não cabe nova fiança”.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Pasamani - 12-08-21.mp3