Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Fios elétricos fora dos padrões foram vendidos para praticamente todo o Brasil
Fábrica interdita na Serra

Fios elétricos fora dos padrões foram vendidos para praticamente todo o Brasil

Apenas estados do Sul do país não adquiriram o produto, alerta o delegado Eduardo Passamani,  titular da Delegacia de Defesa do Consumidor

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 11:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 ago 2021 às 11:47
Polícia interditou fábrica de fios elétricos na Serra
Polícia interditou fábrica de fios elétricos na Serra Crédito: Polícia Civil/Divulgação
O delegado Eduardo Passamani, titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, revelou nesta quinta-feira (12) em entrevista à CBN Vitória, que a fábrica localizada na Serra e que estava produzindo fios e cabos elétricos fora dos padrões, comercializa seus produtos para praticamente todo o Brasil. Segundo ele, somente estados do Sul do país não estão na lista de compradores. O empresário proprietário da fábrica permanece preso. De acordo com laudos do IPEM, os fios e cabos produzidos pela empresa da marca Luzzano eram fabricados com uma quantidade menor de matéria-prima que o necessário. Isso faz com que o consumo de energia aumente e pode gerar também risco de aquecimento, curto circuito e até incêndio. Em entrevista à CBN Vitória, o titular da Decon, Eduardo Passamani, fala sobre o assunto. 
“Os documentos arrecadados mostram que a empresa vendeu o produto fora das normas de segurança para hospitais, igrejas, escolas, construtoras e diversas lojas de material de construção, que revenderam a mercadoria para um número incalculável de consumidores finais, acarretando não só prejuízo financeiro, mas verdadeiro risco à vida de inúmeros consumidores" , explicou o delegado. Segundo Passamani, o suspeito foi preso flagrante em 2019, ele pagou fiança e foi liberado para responder em liberdade. “Como ele tornou a infringir a mesma norma, a Justiça determinou a quebra da fiança, e expediu um mandado de prisão preventiva para que o suspeito respondesse preso. Logo, não cabe nova fiança”.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Pasamani - 12-08-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pecuária brasileira na 'lista suja': o que EUA dizem sobre trabalho forçado no Brasil ao propor mais tarifas
Imagem BBC Brasil
Anvisa manda recolher lote de água Crystal por presença de bactéria; entenda
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Motocilista morre em acidente envolvendo ônibus do Transcol no Contorno, em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados