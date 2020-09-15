Fiocruz vai testar eficácia da vacina contra tuberculose para Covid

A partir do próximo mês de outubro, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) inicia testes com três mil profissionais da saúde de Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro com a vacina BCG, usada para prevenir a tuberculose. A intenção do estudo, uma parceria com o Instituto de Pesquisa Infantil Murdoch da Austrália, é verificar a eficácia do imunizante também para covid-19. Em entrevista à CBN Vitória, uma das coordenadoras da pesquisa, a médica pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margareth Dalcolmo, explica que a proposta é verificar se a BCG protege contra a covid-19 e impede o desenvolvimento da infecção, e também se, mesmo que não impeça, é capaz de atenuar a doença. A BCG teria um efeito contra a Covid-19 por limitar a ação do coronavírus.