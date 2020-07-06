Fiocruz: vacina disponível para toda a população em 2021

A Fiocruz terá capacidade de produzir vacina para toda a população brasileira ainda no primeiro semestre 2021. Esta é a expectativa do pesquisador-titular e vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, Marco Aurélio Krieger.

Um acordo com a biofarmacêutica AstraZeneca é que vai permitir a compra de lotes e transferência de tecnologia da vacina para Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford. O acordo é resultado da cooperação entre o governo brasileiro e a biofarmacêutica.

Em entrevista nesta segunda-feira (06) à rádio CBN Vitória o vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz explicou que o acordo firmado com a Universidade de Oxford acontece em virtude da vacina desenvolvida por eles está em fase mais promissora.

Marco Aurélio Krieger argumentou que trata-se de uma encomenda tecnológica em que a instituição adquire o produto antes do término dos ensaios clínicos previstos, em função do movimento global de mobilização e para aquisição de vacinas. O acordo com a biofarmacêutica prevê duas etapas de produção.

A primeira consiste na produção de 30 milhões de doses entre os meses de dezembro deste ano e janeiro de 2021. O investimento inclui não apenas os lotes de vacinas, mas também a transferência de tecnologia para que a produção possa ser completamente internalizada e nacional. A partir do registro da vacina será possível produzir mensalmente 40 milhões de doses no país, atingindo a capacidade de imunizar toda a população brasileira até o final do primeiro semestre de 2021.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Marco Aurélio Krieger - 06-07-20

A expectativa da AstraZenica é de que um primeiro lote da parceria com a Fiocruz, com 15,2 milhões de doses possa ser produzido até dezembro de 2020 e outro lote, com as 15,2 milhões de doses restantes possa ser entregue em janeiro de 2021. Após essa produção, ainda seriam necessárias etapas de registro e validação, antes de uma possível distribuição.

Nesse momento, a Fiocruz já teria capacidade de executar todo o processamento final da vacina, a partir do recebimento do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) da AstraZeneca, contemplando as etapas de formulação, envase, rotulagem, embalagem e controle de qualidade. Ao término dos ensaios clínicos e com a eficácia da vacina comprovada, o acordo prevê uma segunda etapa, com a produção de mais 70 milhões de doses, ao preço de custo de 2,30 dólares por dose.

A Fiocruz explica que poderá chegar a produção de 40 milhões de doses mensais sem prejudicar qualquer outra linha de produção atual. A vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford foi desenvolvida através da plataforma tecnológica de vírus não replicante. Embora seja baseada uma nova tecnologia, esta mesma plataforma já foi testada anteriormente para outras doenças, como por exemplo nos surtos de ebola e MERS (síndrome respiratória do Oriente Médio causada por outro tipo de coronavírus), e é semelhante a outras plataformas de Bio-Manguinhos/Fiocruz, o que facilita a sua implantação em tempo reduzido.

Considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um dos projetos mais promissores até o momento, a vacina está em fase 3 dos ensaios clínicos, que é a última etapa de testes em seres humanos para determinar sua segurança e eficácia.