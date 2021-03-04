Fiocruz: Síndromes Respiratórias Agudas Graves em níveis muito altos

Na última terça-feira (02), a Fundação Oswaldo Cruz divulgou uma atualização do Boletim Observatório Covid-19 e os dados são alarmantes. Os números consolidados para o país confirmam a formação de um patamar de intensa transmissão da Covid-19, demonstrados por diversos indicadores da pandemia. Um deles é a incidência de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG), que permanecem em nível muito alto em todos os estados brasileiros. E outra tendência também é clara: os casos de SRAG devem aumentar, inclusive no Espírito Santo, e pressionar o sistema de saúde capixaba. Quem explica, em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (04) é o pesquisador da Fiocruz Daniel Villela, doutor pela Universidade de Columbia (EUA) e coordenador do Programa de Computação Científica (PROCC/Fiocruz). Acompanhe!