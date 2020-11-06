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Fiocruz espera vacinação até março de 2021, diz vice-presidente

Ouça a entrevista do pelo vice-presidente da Fiocruz, Marco Aurélio Krieger, à CBN Vitória

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 17:57

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

06 nov 2020 às 17:57
Serão 210 milhões de doses produzidas pela Fiocruz Crédito: Fabiano Rocha/Agência O Globo
A Fundação Oswaldo Cruz, que tem parceria com a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca para a transferência de tecnologia e fabricação da vacina contra a covid-19, espera começar a vacinação até março do ano que vem. Serão 210 milhões de doses, disponibilizadas em etapas, com prioridade de imunização para população em vulnerabilidade, como pessoas com comorbidades e profissionais de saúde. A informação é do pesquisador-titular e vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Marco Aurélio Krieger. Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Marco Krieger - 17.16s - 09-11-20
Ele explica que a fase três da pesquisa continua e tudo aponta para o resultado positivo quanto à análise dos dados. E lembra que a vacina só será disponibilizada após ser aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

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