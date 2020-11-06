Fiocruz espera vacinação até março de 2021, diz vice-presidente

A Fundação Oswaldo Cruz, que tem parceria com a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca para a transferência de tecnologia e fabricação da vacina contra a covid-19, espera começar a vacinação até março do ano que vem. Serão 210 milhões de doses, disponibilizadas em etapas, com prioridade de imunização para população em vulnerabilidade, como pessoas com comorbidades e profissionais de saúde. A informação é do pesquisador-titular e vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Marco Aurélio Krieger. Ouça a entrevista: