Fiocruz diz que há 'janela de oportunidades' para bloquear coronavírus

Em um boletim sobre os dois anos de pandemia do novo coronavírus, divulgado na última quarta-feira (09), o Observatório Covid-19 Fiocruz apontou que, mesmo com as incertezas ainda existentes sobre a doença, o atual cenário pode ser encarado com uma janela de oportunidades para bloquear o vírus. A explosão de casos de Covid-19 impulsionada pela variante Ômicron pode criar uma imunidade temporária ao vírus, gerando uma oportunidade de controle da pandemia. Aliada à uma alta cobertura vacinal, pode “tanto reduzir o número de casos, internações e óbitos, como bloquear a circulação do vírus”. É o que dizem os pesquisadores da Fiocruz. Os cientistas reforçam que, para que isso aconteça, é essencial garantir a continuidade da campanha de vacinação e ampliar seu alcance para todas as regiões do país; realizar busca ativa por pessoas que ainda não se vacinaram, massificar a campanha de incentivo à vacinação de crianças e reforçar os benefícios gerados pela correta higienização, assim como o bom uso de máscaras. Quem traz detalhes deste estudo é a pesquisadora da Fiocruz, Margareth Portela, que atua no Observatório Covid-19.