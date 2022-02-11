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Pandemia

Fiocruz diz que há 'janela de oportunidades' para bloquear coronavírus

Ouça entrevista com a pesquisadora Margareth Portela, do Observatório Covid-19 Fiocruz

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 10:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 fev 2022 às 10:20
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Freepik
Em um boletim sobre os dois anos de pandemia do novo coronavírus, divulgado na última quarta-feira (09), o Observatório Covid-19 Fiocruz apontou que, mesmo com as incertezas ainda existentes sobre a doença, o atual cenário pode ser encarado com uma janela de oportunidades para bloquear o vírus. A explosão de casos de Covid-19 impulsionada pela variante Ômicron pode criar uma imunidade temporária ao vírus, gerando uma oportunidade de controle da pandemia. Aliada à uma alta cobertura vacinal, pode “tanto reduzir o número de casos, internações e óbitos, como bloquear a circulação do vírus”. É o que dizem os pesquisadores da Fiocruz. Os cientistas reforçam que, para que isso aconteça, é essencial garantir a continuidade da campanha de vacinação e ampliar seu alcance para todas as regiões do país; realizar busca ativa por pessoas que ainda não se vacinaram, massificar a campanha de incentivo à vacinação de crianças e reforçar os benefícios gerados pela correta higienização, assim como o bom uso de máscaras. Quem traz detalhes deste estudo é a pesquisadora da Fiocruz, Margareth Portela,  que atua no Observatório Covid-19.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Margareth Portela - 11-02-22.mp3

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