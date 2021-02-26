Fiocruz cria teste que detecta variantes do coronavirus em tempo real

A Fiocruz desenvolveu um teste de RT-PCR que consegue detectar as novas variantes do coronavírus em tempo real. O teste é capaz de identificar mutações comuns às novas cepas de Manaus, da África do Sul e do Reino Unido. Com isso, a identificação de infectados com as novas variantes, mais contagiosas, pode ser feita de forma mais rápida. Antes, era necessário sequenciar o vírus, exigindo alguns dias para se chegar a um resultado, conforme detalhou em entrevista à CBN Vitória o virologista e pesquisador, Felipe Naveca. Ouça!