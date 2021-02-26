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COVID-19

Fiocruz cria teste que detecta variantes do coronavirus em tempo real

Ouça entrevista com o virologista e pesquisador, Felipe Naveca

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 11:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 fev 2021 às 11:15
A Fiocruz desenvolveu um teste de RT-PCR que consegue detectar as novas variantes do coronavírus em tempo real. O teste é capaz de identificar mutações comuns às novas cepas de Manaus, da África do Sul e do Reino Unido. Com isso, a identificação de infectados com as novas variantes, mais contagiosas, pode ser feita de forma mais rápida. Antes, era necessário sequenciar o vírus, exigindo alguns dias para se chegar a um resultado, conforme detalhou em entrevista à CBN Vitória o virologista e pesquisador, Felipe Naveca. Ouça!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Felipe Naveca - 26-02-21

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