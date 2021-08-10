Fiocruz: cidades devem se preparar com oxigênio e leitos para atender aumento de internações com a Delta

Mesmo em meio ao avanço da vacinação contra a Covid-19, um ponto de alerta entre autoridades e especialistas da área da saúde é com relação à disseminação da variante Delta no país. No final da tarde de segunda-feira (9), por exemplo, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, informou que o Ministério da Saúde confirmou sete casos da variante no Estado. Em entrevista à CBN Vitória, a virologista e chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), Marilda Siqueira, alerta que "os gestores têm de se preparar para o pior, esperando pelo melhor".
"Não é momento de abandonar aquilo que tem sido solicitado desde o início da pandemia: o uso de máscaras, o distanciamento social", destaca a especialista. Marilda Siqueira enfatiza que se a variante tem uma capacidade maior de disseminação, é preciso que os gestores de saúde se preparem para enfrentar um aumento das demandas, como internações.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marilda Siqueira - 10-08-21