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Saúde

Fiocruz alerta para o aumento de casos de Influenza no ES

Ouça detalhes na entrevista com a pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portella

Publicado em 13 de Maio de 2025 às 10:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 mai 2025 às 10:42
Gripe, pessoa gripada, Influenza
Gripe, pessoa gripada, Influenza Crédito: Pexels
Com a queda das temperaturas pelo país, durante o outono e inverno, os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) aumentam. Provocada por infecções virais graves, como Covid-19, Influenza e o vírus sincicial respiratório (VSR), a SRAG costuma exigir internação hospitalar devido a gravidade dos sintomas, que incluem a baixa oxigenação.
Para analisar a situação de cada Estado brasileiro, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) monitora semanalmente a incidência dos casos, através do boletim InfoGripe. Até a última semana, os dados apontam para um cenário que preocupa: embora a incidência de VSR em crianças pequenas tenha começado a cair em alguns locais, os números ainda permanecem elevados, principalmente para adultos e idosos. 
Em entrevista à CBN Vitória, a pesquisadora da Fiocruz Tatiana Portella detalha os dados e reforça a importância da vacinação para prevenção de todos. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda - Tatiana Portella - 13-05-25.mp3

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