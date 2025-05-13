Fiocruz alerta para o aumento de casos de Influenza no ES

Gripe, pessoa gripada, Influenza Crédito: Pexels

Com a queda das temperaturas pelo país, durante o outono e inverno, os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) aumentam. Provocada por infecções virais graves, como Covid-19, Influenza e o vírus sincicial respiratório (VSR), a SRAG costuma exigir internação hospitalar devido a gravidade dos sintomas, que incluem a baixa oxigenação.

Para analisar a situação de cada Estado brasileiro, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) monitora semanalmente a incidência dos casos, através do boletim InfoGripe. Até a última semana, os dados apontam para um cenário que preocupa: embora a incidência de VSR em crianças pequenas tenha começado a cair em alguns locais, os números ainda permanecem elevados, principalmente para adultos e idosos.

Em entrevista à CBN Vitória, a pesquisadora da Fiocruz Tatiana Portella detalha os dados e reforça a importância da vacinação para prevenção de todos. Ouça a conversa completa!