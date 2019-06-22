Fintechs inovam e movimentam o mercado financeiro

Você sabe o que são as fintechs? O termo é americano e une as palavras ‘finance’ e ‘technology’, e caracteriza startups que trabalham para inovar e otimizar o sistema financeiro. Elas se tornaram populares nos últimos anos e já estão presentes no cotidiano de muitos brasileiros, como o pioneiro Nubank, de contas digitais e cartões, e o capixaba Picpay, de pagamentos.