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Fintechs inovam e movimentam o mercado financeiro

As fintechs, startups que trabalham para inovar e otimizar o sistema financeiro, alcançam principalmente os jovens brasileiros e tem custos e serviços mais baratos

Publicado em 22 de Junho de 2019 às 12:39

Publicado em 

22 jun 2019 às 12:39
Você sabe o que são as fintechs? O termo é americano e une as palavras ‘finance’ e ‘technology’, e caracteriza startups que trabalham para inovar e otimizar o sistema financeiro. Elas se tornaram populares nos últimos anos e já estão presentes no cotidiano de muitos brasileiros, como o pioneiro Nubank, de contas digitais e cartões, e o capixaba Picpay, de pagamentos.
As ‘fintechs’ alcançam principalmente os jovens brasileiros e tem custos e serviços mais baratos. Para explicar o trabalho dessas empresas e expor como elas inovam o mercado, vamos conversar com Gilberto Braga, economista e professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec) e da Fundação Dom Cabral. Confira!
Entrevista - John Gomes - Gilberto Braga -22-06-19.mp3

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