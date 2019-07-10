Findes defende aprovação da reforma para a retomada do investimento

Os deputados federais vão tentar aprovar nesta quarta-feira (10), em primeiro turno, o texto-base da proposta de emenda à constituição da reforma da previdência. Por se tratar de uma mudança na Constituição, o texto-base da reforma precisa de votos favoráveis de, pelo menos, 308 deputados, o que equivale a 60% do total de 513 parlamentares. Depois da análise do texto-base, os deputados terão de votar os chamados destaques, possíveis alterações ao conteúdo do projeto. então, a PEC será submetida a um segundo turno de votação. Concluída a análise por parte do plenário da Câmara, a proposta será encaminhada para o Senado.