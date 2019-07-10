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REFORMA PREVIDENCIÁRIA

Findes defende aprovação da reforma para a retomada do investimento

A expectativa é de que a bancada reúna oito votos a favor da reforma e dois contra

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 11:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 jul 2019 às 11:35
Os deputados federais vão tentar aprovar nesta quarta-feira (10), em primeiro turno, o texto-base da proposta de emenda à constituição da reforma da previdência. Por se tratar de uma mudança na Constituição, o texto-base da reforma precisa de votos favoráveis de, pelo menos, 308 deputados, o que equivale a 60% do total de 513 parlamentares. Depois da análise do texto-base, os deputados terão de votar os chamados destaques, possíveis alterações ao conteúdo do projeto. então, a PEC será submetida a um segundo turno de votação. Concluída a análise por parte do plenário da Câmara, a proposta será encaminhada para o Senado.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Leo de Castro, entende que a aprovação da reforma da previdência é necessária para a retomada da confiança e de investimentos pelo setor produtivo. Em uma reunião com a bancada federal nesta terça-feira (09), em Brasília, o presidente da Findes defendeu a aprovação da reforma. Segundo ele, a bancada capixaba caminha para ter oito votos a favor e dois contra. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Leo de Castro - 10-07-19

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