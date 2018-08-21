Findes alerta para risco da não continuidade da duplicação da BR 262

Tema em destaque para os capixabas é o que se refere à duplicação da BR 262, uma das mais importantes obras para o Espírito Santo. Mas o seu futuro pode está em risco. O Conselho Temático de Infraestrutura e Energia (Coinfra) da Findes publicou nota técnica que alerta sobre o risco de paralisação das obras de duplicação da BR 262 em 2019. Segundo a nota, o primeiro trecho, entre o km 50 e o km 57, deve ser concluído em dezembro deste ano, ao custo de R$ 80 milhões, mas não há verbas previstas para 2019. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Wilmar Barroso, presidente do Conselho Temático de Infraestrutura e Energia (Coinfra), da Findes, detalha o conteúdo da nota técnica. Confira!