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ELEIÇÕES 2018

Financiamento coletivo começa a valer a partir desta terça

As instituições que trabalham com esse financiamento coletivo poderão arrecadar previamente recursos para os pré-candidatos que as contratar

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 11:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 mai 2018 às 11:01
A Resolução 23.533/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, que trata das regras para a arrecadação e gastos de recursos por partidos políticos e candidatos, bem como prestação de contas, determina que somente pessoas físicas poderão fazer doações eleitorais até o limite de 10% dos seus rendimentos brutos verificados no ano anterior à eleição, comprovados por meio da declaração do Imposto de Renda.
Caso o doador não seja obrigado a declarar o Imposto de Renda (pessoas físicas que receberam menos de R$ 28.559,70 anuais), o valor de isenção passa a ser considerado para fins de doação eleitoral, mantido os 10% permitidos (R$ 2.855,79).
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eron Pessoa - 14-05-18
Para as eleições deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral, permitiu aos candidatos também o uso de financiamento coletivo (crowdfunding) para arrecadar recursos de campanha. As instituições que trabalham com esse financiamento coletivo poderão arrecadar previamente, a partir desta terça-feira, 15 de maio, recursos para os pré-candidatos que as contratar.
As entidades arrecadadoras terão de fazer cadastro na Justiça Eleitoral. Na fase de arrecadação, as instituições arrecadadoras devem divulgar lista de doadores e quantias doadas e encaminhar essas informações à Justiça Eleitoral. A liberação dos recursos pelas entidades arrecadadoras fica condicionada à apresentação do registro de candidatura. Caso não sejam apresentados, os recursos arrecadados devem ser devolvidos aos seus respectivos doadores.
Além da arrecadação por financiamento coletivo, a resolução permite que partidos vendam bens e serviços e promovam eventos para arrecadar recursos para as campanhas eleitorais. O texto proíbe o uso das chamadas ‘moedas virtuais’, como a bitcoin, na arrecadação e gastos de campanha.
 

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