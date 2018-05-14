Financiamento coletivo começa a valer a partir desta terça

A Resolução 23.533/2017 do Tribunal Superior Eleitoral, que trata das regras para a arrecadação e gastos de recursos por partidos políticos e candidatos, bem como prestação de contas, determina que somente pessoas físicas poderão fazer doações eleitorais até o limite de 10% dos seus rendimentos brutos verificados no ano anterior à eleição, comprovados por meio da declaração do Imposto de Renda.

Caso o doador não seja obrigado a declarar o Imposto de Renda (pessoas físicas que receberam menos de R$ 28.559,70 anuais), o valor de isenção passa a ser considerado para fins de doação eleitoral, mantido os 10% permitidos (R$ 2.855,79).

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Eron Pessoa - 14-05-18

Para as eleições deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral, permitiu aos candidatos também o uso de financiamento coletivo (crowdfunding) para arrecadar recursos de campanha. As instituições que trabalham com esse financiamento coletivo poderão arrecadar previamente, a partir desta terça-feira, 15 de maio, recursos para os pré-candidatos que as contratar.

As entidades arrecadadoras terão de fazer cadastro na Justiça Eleitoral. Na fase de arrecadação, as instituições arrecadadoras devem divulgar lista de doadores e quantias doadas e encaminhar essas informações à Justiça Eleitoral. A liberação dos recursos pelas entidades arrecadadoras fica condicionada à apresentação do registro de candidatura. Caso não sejam apresentados, os recursos arrecadados devem ser devolvidos aos seus respectivos doadores.