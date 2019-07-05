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Final de semana será de queda das temperaturas no ES

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a chegada desta frente fria também deverá causar muita nebulosidade e chuvas em praticamente todo o Espírito Santo

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 19:32

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 jul 2019 às 19:32
Após uma longa temporada de calor intenso, mesmo durante o outono e o início do inverno, as temperaturas devem, finalmente cair. Isso porque massa polar que se aproxima do Espírito Santo deverá causar uma queda de 10°C de hoje (05) para amanhã (06). A mínima esperada para Vitória neste sábado é de 17°C.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a chegada desta frente fria também deverá causar muita nebulosidade e chuvas em praticamente todo o Espírito Santo. Quem detalha a meteorologia para os próximos dias no Estado é Hugo Ramos, meteorologista do Incaper. Acompanhe!
Entrevista - Fabio Botacin - Hugo Ramos - 05-07-19.mp3

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