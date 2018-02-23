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Final de semana será com chuva em todo Estado

Neste sábado (24), o tempo segue instável para todos os capixabas e a temperatura não dever ser tão alta

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 19:26

Publicado em 

23 fev 2018 às 19:26
O final de semana deverá ser chuvoso em todo Estado. Neste sábado (24), o tempo segue instável para todos os capixabas e a temperatura, por causa da frente fria que se aproxima, não dever ser tão alta. 
No domingo (25) a frente fria começa a se afastar, mas isso não significa que o sol volte a predominar. O tempo continua com instabilidade e grande chance de chuva forte a qualquer momento do dia. Confira mais detalhes em uma entrevista com o meteorologista do Incaper, Hugo Ramos.
Entrevista - John Gomes - Hugo Ramos - 23-02-18.mp3

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