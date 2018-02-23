Final de semana será com chuva em todo Estado

O final de semana deverá ser chuvoso em todo Estado. Neste sábado (24), o tempo segue instável para todos os capixabas e a temperatura, por causa da frente fria que se aproxima, não dever ser tão alta.

No domingo (25) a frente fria começa a se afastar, mas isso não significa que o sol volte a predominar. O tempo continua com instabilidade e grande chance de chuva forte a qualquer momento do dia. Confira mais detalhes em uma entrevista com o meteorologista do Incaper, Hugo Ramos.