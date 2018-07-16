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ENTREVISTA

Final da Copa: resultado foi a lógica entre França e Croácia

O ex-goleiro e comentarista da CBN Vitória, Paulo Sérgio, analisa a partida da final que teve a vitória da França e também os destaques da competição na Rússia

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 12:52

Publicado em 

16 jul 2018 às 12:52
Fim da Copa do Mundo e a França é a nova bicampeã do mundo. Com a vitória por 4 a 2 sobre a Croácia em Moscou, na Rússia, neste domingo, a seleção francesa se igualou às da Argentina e do Uruguai. Confira com o ex-goleiro e comentarista da CBN Vitória, Paulo Sérgio, uma análise sobre a partida final e o desempenho das principais seleções ao longo do campeonato. "Deu a lógica entre França e Croácia que chegou à final um pouco debilitada. Foi merecido para França por tudo o que construiu, mas foi uma copa sem novidades em termos táticos. Foi um torneio de bolas paradas, que é a tônica do futebol atual. Ficou aquele sentimento de que o Brasil poderia ter chegado longe", diz. Confira:
Entrevista - Fabio Botacin - Paulo Sérgio - 16-07-18

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