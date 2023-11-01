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Finados: chuva fraca na quinta e tempo firme na sexta-feira no ES

Ouça detalhes na entrevista com o coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos

Publicado em 01 de Novembro de 2023 às 10:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 nov 2023 às 10:39
Frente fria e chuva na Grande Vitória
Frente fria e chuva na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Às vésperas do feriado de Finado, a previsão é de que esta quarta (1°) seja chuvosa no Espírito Santo, com pancadas de chuva à tarde nas regiões Sul e Serrana, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Na quinta (2), o dia segue com chuvas passageiras pelos municípios das regiões Sul, Serrana e da Grande Vitória. A sexta-feira (6) deverá seguir sem chuvas e com tempo quente. No sábado (04) o tempo começa a mudar novamente e no domingo (05), deve ocorrer chuva em grande parte do Espírito Santo. 
Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador de Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, detalha a previsão para o feriadão. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Hugo Ramos - 01-11-23.mp3

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