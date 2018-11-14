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VILA VELHA

Fim dos alagamentos somente com novas estações de bombeamento

A defesa é do secretário de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Júnior

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 13:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 nov 2018 às 13:02
Os constantes alagamentos em Vila Velha, após períodos de chuvas, só devem ser resolvidos com a construção de novas estações de bombeamento para drenar águas dos rios e canais que cortam a cidade, assim como o desassoreamento e ampliação de diques.
De acordo com o secretário de Defesa Social e Trânsito, Oberacy Emmerich Júnior, obras neste sentido já estão acontecendo no canal do Congo, na Grande Terra Vermelha, com recursos da macrodrenagem. De acordo com o Plano Municipal de Contingência, há pelo menos 26 bairros de Vila Velha mapeados com risco de alagamento e deslizamento. 
O secretário de Defesa Social também abordou a obra da rodovia Leste-Oeste como consequência dos alagamentos recentes. Segundo ele, com as obras de infraestrutura realizadas para a construção da rodovia, as águas que passam pelos canais da região estão escoando mais rápido e consequentemente alagando bairros de forma mais rápida também.   
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cel. Oberacy Emmerich Jr. - 14-11-18

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