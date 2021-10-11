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Educação

Fim do rodízio de alunos nas escolas: saiba como será na rede particular

Segundo Eduardo Costa, vice-presidente do Sinepe, a grande maioria retoma atividades 100% presenciais

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 10:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 out 2021 às 10:56
Sala de aula
Crédito: Carlos Alberto Silva
A partir desta segunda-feira, 11 de outubro, a rede estadual de educação passa a funcionar sem a necessidade de rodízio de estudantes, medida que havia sido implementada como protocolo de segurança contra a Covid-19. Ao anunciar a flexibilização, no último dia 1º, o governador Renato Casagrande orientou que as redes municipais e privada também adotassem a medida. Em entrevista à CBN Vitória, o vice-presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), Eduardo Costa Gomes, traz o panorama da rede privada de educação. Acompanhe!
Segundo Eduardo, a rede particular recebeu a notícia da volta dos alunos para o ensino presencial, sem necessidade de rodízio, como uma resposta do que havia pedido, visando mitigar os impactos pedagógicos gerados em um ano e meio. "Nossos estudantes e famílias precisam desse apoio urgentemente. As escolas continuam, de forma muito séria, tratando com rigor seus protocolos e zelando pela segurança de todos. Apoiamos de forma incondicional a vacinação e a manutenção dos cuidados para que possamos avançar ainda mais no desenvolvimento de estratégias para atender a nossa comunidade."
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Costa Gomes - 11-10-21.mp3

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