Fim do rodízio de alunos nas escolas: saiba como será na rede particular

A partir desta segunda-feira, 11 de outubro, a rede estadual de educação passa a funcionar sem a necessidade de rodízio de estudantes, medida que havia sido implementada como protocolo de segurança contra a Covid-19. Ao anunciar a flexibilização, no último dia 1º, o governador Renato Casagrande orientou que as redes municipais e privada também adotassem a medida. Em entrevista à CBN Vitória, o vice-presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), Eduardo Costa Gomes, traz o panorama da rede privada de educação. Acompanhe!

Segundo Eduardo, a rede particular recebeu a notícia da volta dos alunos para o ensino presencial, sem necessidade de rodízio, como uma resposta do que havia pedido, visando mitigar os impactos pedagógicos gerados em um ano e meio. "Nossos estudantes e famílias precisam desse apoio urgentemente. As escolas continuam, de forma muito séria, tratando com rigor seus protocolos e zelando pela segurança de todos. Apoiamos de forma incondicional a vacinação e a manutenção dos cuidados para que possamos avançar ainda mais no desenvolvimento de estratégias para atender a nossa comunidade."