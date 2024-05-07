Prazo para emitir e regularizar o título termina nesta quarta-feira (8)

O prazo para regularização do título de eleitor termina nesta quarta-feira (8) em todo o país. Além de ficar em dia com a Justiça Eleitoral, a regularização é uma exigência para quem deseja exercer o direito ao voto nas Eleições Municipais de 2024. A partir de 9 de maio, o cadastro eleitoral estará fechado para a organização da logística de votação das Eleições 2024. Até 8 de maio, é possível resolver pendências com a Justiça Eleitoral, inclusive quitar multas decorrentes de ausências às eleições anteriores. Em entrevista à CBN Vitória, a chefe do cartório da 1° Zona Eleitoral (Vitória), Giane Medeiros, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!