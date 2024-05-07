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Eleições

Prazo para emitir e regularizar o título termina nesta quarta-feira (8)

Ouça detalhes na participação da chefe do cartório da 1° Zona Eleitoral (Vitória), Giane Medeiros

Publicado em 07 de Maio de 2024 às 11:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 mai 2024 às 11:49
PEssoa com
Título de eleitor  Crédito: Shutterstock
O prazo para regularização do título de eleitor termina nesta quarta-feira (8) em todo o país. Além de ficar em dia com a Justiça Eleitoral, a regularização é uma exigência para quem deseja exercer o direito ao voto nas Eleições Municipais de 2024. A partir de 9 de maio, o cadastro eleitoral estará fechado para a organização da logística de votação das Eleições 2024. Até 8 de maio, é possível resolver pendências com a Justiça Eleitoral, inclusive quitar multas decorrentes de ausências às eleições anteriores. Em entrevista à CBN Vitória, a chefe do cartório da 1° Zona Eleitoral (Vitória), Giane Medeiros, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Giane Medeiros - 07-05-24.mp3

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