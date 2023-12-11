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Término da concessão

Fim do pedágio na Terceira Ponte e Rodovia do Sol a partir de 22 de dezembro

Em entrevista, governador Renato Casagrande anunciou a demolição das duas praças de pedágio

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 11:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 dez 2023 às 11:46
Vista da Terceira Ponte
Vista da Terceira Ponte Crédito: Ricardo Medeiros
A partir do próximo dia dia 22, a Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha, e os 67,5 quilômetros da Rodovia do Sol, em Guarapari, não terão mais cobrança de pedágio. O anúncio da suspensão das tarifas foi feito pelo governador Renato Casagrande, na manhã desta segunda-feira (11). Na próxima semana, com o fim do contrato com a Rodosol, a gestão fica a cargo da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES). Em entrevista à CBN Vitória, Renato Casagrande disse que a decisão sobre o fim da cobrança ocorreu após conclusão de estudos contratados. As duas praças de pedágio serão demolidas. Casagrande também anunciou que pretende dar início aos projetos de extensão da Ciclovia da Vida até Setiba e a construção de um trevo em dois níveis em Ponta da Fruta. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Renato Casagrande - 11-12-23.mp3
Em ação encaminhada à Justiça estadual, em caráter de urgência, a concessionária Rodosol solicitou a prorrogação do contrato de concessão da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol até que seja feito o reequilíbrio econômico e financeiro do vínculo ou que o governo do Estado pague a dívida de R$ 351 milhões que teria com a empresa. O pedido ocorre a poucos dias do encerramento do contrato, que já dura 25 anos.

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