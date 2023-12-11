Fim do pedágio na Terceira Ponte e Rodovia do Sol a partir de 22 de dezembro

A partir do próximo dia dia 22, a Terceira Ponte, entre Vitória e Vila Velha, e os 67,5 quilômetros da Rodovia do Sol, em Guarapari, não terão mais cobrança de pedágio. O anúncio da suspensão das tarifas foi feito pelo governador Renato Casagrande, na manhã desta segunda-feira (11). Na próxima semana, com o fim do contrato com a Rodosol, a gestão fica a cargo da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES). Em entrevista à CBN Vitória, Renato Casagrande disse que a decisão sobre o fim da cobrança ocorreu após conclusão de estudos contratados. As duas praças de pedágio serão demolidas. Casagrande também anunciou que pretende dar início aos projetos de extensão da Ciclovia da Vida até Setiba e a construção de um trevo em dois níveis em Ponta da Fruta.