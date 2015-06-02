Fim do Fundap é um divisor na política do Espírito Santo, diz prefeito de Colatina

Na continuação da rodada das entrevistas da série “Avaliação da Gestão’, o programa CBN Cotidiano recebeu, na tarde de segunda-feira, o prefeito do município de Colatina, Loenardo Deptulski. O petista foi reeleito nas campanhas eleitorais de 2012. Mas apesar da credibilidade das urna naquela época, para 81,5% dos eleitores, entrevistados pelo instituto Futura, não acreditam que as promessas realizadas durante as eleições e para 80% dos eleitores o prefeito também não está cumprindo nada do que prometeu.

A urbanização de uma área de 90 mil metros quadrados à margem da avenida Beira Rio é muito aguardada pelos colatinenses e foi incluída entre as promessas de Deptulski. Na entrevista, Deptulski afirma que vai entregar a obra até o final deste ano e diz que as finanças de Colatina ficaram muito prejudicadas desde o fim do Fundap, com perdas que chegam a R$ 800 mil por mês.

"O fim do Fundap é um divisor de águas na política do Espírito Santo", se referindo à paralisação na atuação das prefeituras e que tem ligação direta com a imagem das administrações. Segundo o prefeito, a finalização das obras da Ponte de Colatina foi um marco na sua administração, pois o trânsito no centro da cidade ficou muito prejudicado e, inclusive, afetou o comércio.

Ouça a entrevista completa, onde o prefeito avalia também que o cenário desfavorável está em mudança e que acredita que seu governo vai terminar com melhores índices de aprovação: