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AVALIAÇÃO DA GESTÃO

Fim do Fundap é um divisor na política do Espírito Santo, diz prefeito de Colatina

Deptulski afirma que finaliza a urbanização de uma área na Beira-Rio até o final do ano. Diz ainda que as finanças foram muito prejudicadas com o fim do Fundap, com perdas de R$ 800 mil por mês

Publicado em 01 de Junho de 2015 às 21:53

Publicado em 

01 jun 2015 às 21:53
Na continuação da rodada das entrevistas da série “Avaliação da Gestão’, o programa CBN Cotidiano recebeu, na tarde de segunda-feira, o prefeito do município de Colatina, Loenardo Deptulski. O petista foi reeleito nas campanhas eleitorais de 2012. Mas apesar da credibilidade das urna naquela época, para 81,5% dos eleitores, entrevistados pelo instituto Futura, não acreditam que as promessas realizadas durante as eleições e para 80% dos eleitores o prefeito também não está cumprindo nada do que prometeu.
A urbanização de uma área de 90 mil metros quadrados à margem da avenida Beira Rio é muito aguardada pelos colatinenses e foi incluída entre as promessas de Deptulski. Na entrevista, Deptulski afirma que vai entregar a obra até o final deste ano e diz que as finanças de Colatina ficaram muito prejudicadas desde o fim do Fundap, com perdas que chegam a R$ 800 mil por mês.
"O fim do Fundap é um divisor de águas na política do Espírito Santo", se referindo à paralisação na atuação das prefeituras e que tem ligação direta com a imagem das administrações. Segundo o prefeito, a finalização das obras da Ponte de Colatina foi um marco na sua administração, pois o trânsito no centro da cidade ficou muito prejudicado e, inclusive, afetou o comércio. 
Ouça a entrevista completa, onde o prefeito avalia também que o cenário desfavorável está em mudança e que acredita que seu governo vai terminar com melhores índices de aprovação:
Entrevista - Fábio Botacin - Leonardo Deptulski - 01-06-15

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