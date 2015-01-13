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ENTREVISTA

Fim do 'boom' de commodities atinge comércio exterior do Espírito Santo, analisa Sindiex

Além dos preços, falta competitividade. O presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado (Sindiex), Marcílio Machado, analisa

Publicado em 12 de Janeiro de 2015 às 21:17

Publicado em 

12 jan 2015 às 21:17
O Espírito Santo fechou o ano de 2014 com déficit na balança comercial com o exterior. Resultado de uma mudança nas cotações dos produtos mais comercializados por nossos portos, como as commodities da siderurgia, por exemplo. Além dos preços, falta competitividade. O presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Estado (Sindiex), Marcílio Machado, analisa que ainda precisamos superar antigos gargalos, como o aeroporto de Vitória, a ampliação da BR 262, infraestrutura do Porto de Vitória, além de novos projetos, como o porto de águas profundas. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o presidente diz que o setor no Espírito Santo deve superar a burocracia e incluir cada vez mais empresas de pequeno e médio porte no comércio internacional para não perder posições no mercado. Ouça:
Entrevista - Fábio Botacin - Marcílio Rodrigues - 12-01-15

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