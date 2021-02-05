Fim de semana deve ser de chuva forte no ES, aponta meteorologista

O Espírito Santo está sob alerta meteorológico entre esta sexta (05) e a próxima segunda-feira (08). Há risco alto de chuva forte com trovoadas, acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento, podendo ocasionar grandes acumulados. Segundo o coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, em entrevista à CBN Vitória, a formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul vai contribuir para a alteração no tempo do Estado, trazendo também uma frente fria. Ouça a entrevista: