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ESTADO SOB ALERTA

Fim de semana deve ser de chuva forte no ES, aponta meteorologista

O entrevistado é o coordenador de Meteorologia do Incaper, Hugo Ramos

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 16:48

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

05 fev 2021 às 16:48
Zona de Convergência do Atlântico Sul deve se formar e causar chuva no ES Crédito: Ricardo Medeiros
O Espírito Santo está sob alerta meteorológico entre esta sexta (05) e a próxima segunda-feira (08). Há risco alto de chuva forte com trovoadas, acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento, podendo ocasionar grandes acumulados. Segundo o coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, em entrevista à CBN Vitória, a formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul vai contribuir para a alteração no tempo do Estado, trazendo também uma frente fria. Ouça a entrevista:
Entrevista - Lucas Valadão - Hugo Ramos - 05-02-21
 

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