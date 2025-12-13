Fim de ano: Corpo de Bombeiros reforça cuidados e alerta para riscos dos fogos de artifício

Com a proximidade das festas de fim de ano, o uso de fogos de artifício volta a ganhar destaque nas celebrações e eventos públicos. O espetáculo nos céus encanta o público e exige cuidados para evitar acidentes, como queimaduras, lesões e incêndios. Em entrevista à CBN Vitória, o Tenente Ramyson, Chefe da Seção de Fiscalização do Centro de Atividades Técnicas (CAT), do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo fala da importância de adquirir produtos certificados e do manejo adequado. Ouça a conversa completa!