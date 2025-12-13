Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Fim de ano: Corpo de Bombeiros reforça cuidados e alerta para riscos dos fogos de artifício
Todo cuidado é pouco!

Fim de ano: Corpo de Bombeiros reforça cuidados e alerta para riscos dos fogos de artifício

Para evitar acidentes, ouça o Ten. Ramyson, do Centro de Atividades Técnicas (CAT) do Corpo de Bombeiros

Publicado em 13 de Dezembro de 2025 às 12:04

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

13 dez 2025 às 12:04
Réveillon, ano novo, fogos de artifício
Réveillon, ano novo, virada do ano, fogos de artifício Crédito: Pexels
Com a proximidade das festas de fim de ano, o uso de fogos de artifício volta a ganhar destaque nas celebrações e eventos públicos. O espetáculo nos céus encanta o público e exige cuidados para evitar acidentes, como queimaduras, lesões e incêndios. Em entrevista à CBN Vitória, o Tenente Ramyson, Chefe da Seção de Fiscalização do Centro de Atividades Técnicas (CAT), do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo fala da importância de adquirir produtos certificados e do manejo adequado. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Tenente Ramyson - 13-12-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Parkinson
Novo tratamento para Parkinson avançado é aprovado pela Anvisa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados