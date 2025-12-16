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Entrevista

Fim de ano: como aproveitar as festas sem exageros e constrangimentos

Acompanhe o comentário da consultora em comportamento Luciana Almeida

Publicado em 16 de Dezembro de 2025 às 17:27

Publicado em 

16 dez 2025 às 17:27
Inscrições abertas para empreendedores participarem da Vila Natalina na Prainha, em Vila Velha
Crédito: Adessandro Reis
Festa da "firma", encontro de amigos, ceias em família... Dezembro costuma ser um mês movimentado em que as despedidas e encerramentos de ano servem como prelúdio das grandes festas de Natal e Réveillon. E, para quem quer aproveitar as festas de fim de ano sem constrangimentos, é importante ficar atento a dicas de comportamento. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a consultora em comportamento Luciana Almeida traz dicas práticas para agir com elegância, assertividade e evitar gafes. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Luciana Almeida - 16-12-25

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