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Economia

Fim de ano aquecido: Black Friday e Natal devem movimentar mais de R$ 18 bilhões no ES

Ouça entrevista com o coordenador do Observatório do Comércio, André Spalenza

Publicado em 22 de Outubro de 2025 às 11:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 out 2025 às 11:58
Com organização e planejamento é possível alavancar as vendas no mês das mães (Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock)
[Edicase]Com organização e planejamento é possível alavancar as vendas no mês das mães (Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock) Crédito: Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock
Uma pesquisa elaborada pelo programa Connect Fecomércio-ES indica que o comércio capixaba deve registrar um bom desempenho neste fim de 2025. A 'Pesquisa de Estimativas e Previsões de Movimentação Financeira’ prevê que a Black Friday movimente R$ 9,1 bilhões ao longo do mês de novembro no Espírito Santo. Já a semana entre Natal e Ano Novo deve superar essa marca, com expectativa de R$ 9,4 bilhões.
De acordo com o coordenador do Observatório do Comércio do programa, André Spalenza, as ofertas de Black Friday passaram a movimentar o calendário de compras de forma significativa, o que alterou os hábitos de consumo dos capixabas. Neste período, consumidores aproveitam as promoções para já garantir os presentes de Natal, uma forma de economizar e evitar o aumento de preços. Em entrevista à CBN Vitória, André Spalenza traz os detalhes deste levantamento. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - André Spalenza - 10.38s - 22-10-25

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