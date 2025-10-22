Fim de ano aquecido: Black Friday e Natal devem movimentar mais de R$ 18 bilhões no ES

Uma pesquisa elaborada pelo programa Connect Fecomércio-ES indica que o comércio capixaba deve registrar um bom desempenho neste fim de 2025. A 'Pesquisa de Estimativas e Previsões de Movimentação Financeira’ prevê que a Black Friday movimente R$ 9,1 bilhões ao longo do mês de novembro no Espírito Santo. Já a semana entre Natal e Ano Novo deve superar essa marca, com expectativa de R$ 9,4 bilhões.

De acordo com o coordenador do Observatório do Comércio do programa, André Spalenza, as ofertas de Black Friday passaram a movimentar o calendário de compras de forma significativa, o que alterou os hábitos de consumo dos capixabas. Neste período, consumidores aproveitam as promoções para já garantir os presentes de Natal, uma forma de economizar e evitar o aumento de preços. Em entrevista à CBN Vitória, André Spalenza traz os detalhes deste levantamento. Ouça a conversa completa!