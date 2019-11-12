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Fim das obras: associação fala do "renascimento" da Leitão da Silva

Inauguração da avenida Leitão da Silva anima comerciantes

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 21:14

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 nov 2019 às 21:14
Liberação de todas as faixas da Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
As obras da Avenina Leitão de Silva, em Vitória, se arrastam desde 2014. Com mais de 4 anos de atraso, a nova avenida será finalmente inaugurada no dia 24 de novembro. A informação foi compartilhada pelo governador Renato Casagrande (PSB) em suas redes sociais. Essa notÍcia deu um ânimo para os comerciantes da região, que desde o inicio das obras falam sobre as dificuldades de efetuar vendas. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o presidente Associação das Empresas da Avenida Leitão da Silva e Imediações (Assemples), Wellington Gonçalves dos Santos, fala sobre o "renascimento" da região.
"Já temos recentemente a abertura de dois novos restaurantes, um nova loja de móvel grande, padaria, um novo laboratório clínico, concessionária de automóvel e um grande centro médico, que está sendo construído atrás do supermercado no cruzamento com a Rio Branco. É um renascimento", explica.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Wellington Santos - 11-11-19

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