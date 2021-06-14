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Fim da Via Expressa na Terceira Ponte e Rodovia do Sol a partir de 21 de julho

O diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto, alerta que 14% dos usuários da Via Expressa ainda não concluíram a migração

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 jun 2021 às 11:14
Movimentação de veículos na Terceira Ponte
Movimentação de veículos na Terceira Ponte Crédito: Carlos Alberto Silva
Atenção, motoristas! Os usuários da Rodosol que utilizam o sistema de passagem automática, chamado de Via Expressa, na Terceira Ponte e na Rodovia do Sol, devem ficar atentos pois o sistema deixa de operar a partir da zero hora do dia 21 de julho, numa quarta-feira. Depois dessa data, só poderão utilizar as pistas automáticas aqueles que tiverem se vinculado a outra empresa cadastrada para oferecer o serviço. Segundo a concessionária, os usuários que desejarem continuar utilizando o sistema de passagem automática devem garantir a migração para outra empresa de cobrança automática antes dessa data, finalizando o contrato com o serviço da Rodosol, devolvendo o "tag" e informando os dados para devolução de créditos existentes. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto, detalha as mudanças e alerta que 14% dos usuários da Via Expressa ainda não concluíram a transferência. 
De acordo com a Rodosol, na lista de empresas que prestarão o serviço estão: Sem Parar, Green Pass, ConectCar, Veloe, Move Mais e os contatos podem ser acessados no site da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) ou diretamente com as empresas. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Geraldo Dadalto - 14-06-21.mp3

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