Fim da Via Expressa na Terceira Ponte e Rodovia do Sol a partir de 21 de julho

Atenção, motoristas! Os usuários da Rodosol que utilizam o sistema de passagem automática, chamado de Via Expressa, na Terceira Ponte e na Rodovia do Sol, devem ficar atentos pois o sistema deixa de operar a partir da zero hora do dia 21 de julho, numa quarta-feira. Depois dessa data, só poderão utilizar as pistas automáticas aqueles que tiverem se vinculado a outra empresa cadastrada para oferecer o serviço. Segundo a concessionária, os usuários que desejarem continuar utilizando o sistema de passagem automática devem garantir a migração para outra empresa de cobrança automática antes dessa data, finalizando o contrato com o serviço da Rodosol, devolvendo o "tag" e informando os dados para devolução de créditos existentes. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto, detalha as mudanças e alerta que 14% dos usuários da Via Expressa ainda não concluíram a transferência.