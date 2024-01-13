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Férias na Biblioteca

Filmes, pipoca, contação de histórias... Diversão garantida e gratuita para a criançada

Até 25 de janeiro na Biblioteca Pública do Espírito Santo, na Praia do Suá, e, Vitória

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 12:03

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

13 jan 2024 às 12:03
Biblioteca Pública Estadual
Biblioteca Pública Estadual Crédito: Secult/Governo do ES
Que tal aproveitar as férias de começo de ano e incentivar os pequenos a participarem de programões culturais? Até o dia 25 de janeiro, a Biblioteca Pública do Espírito Santo está oferecendo tardes de atividades gratuitas. Entre as opções para entreter a criançada, estão contação de histórias, oficinas de confecção de bonecos e sessões de cinema. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente de Formação, Livro e Leitura da Secretaria de Estado da Cultura, Ana Laura Nahas, detalha a programação. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Ana Laura Nahas - 13-01-24

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