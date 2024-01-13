Filmes, pipoca, contação de histórias... Diversão garantida e gratuita para a criançada

Que tal aproveitar as férias de começo de ano e incentivar os pequenos a participarem de programões culturais? Até o dia 25 de janeiro, a Biblioteca Pública do Espírito Santo está oferecendo tardes de atividades gratuitas. Entre as opções para entreter a criançada, estão contação de histórias, oficinas de confecção de bonecos e sessões de cinema. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente de Formação, Livro e Leitura da Secretaria de Estado da Cultura, Ana Laura Nahas, detalha a programação. Ouça a conversa completa!