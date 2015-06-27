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CINEMA

Filme retrata os efeitos devastadores do crack em usuários capixabas

Estimativas do Ministério da Saúde apontam que são 600 mil usuários de crack no país

Publicado em 27 de Junho de 2015 às 13:46

Publicado em 

27 jun 2015 às 13:46
O crack está presente no Brasil desde o início dos anos 90, mas na última década, o número de usuários cresceu assustadoramente. As estimativas do próprio Ministério da Saúde apontam que temos 600 mil usuários de crack no país. Um recorte dos efeitos devastadores do crack, a partir do ponto de vista dos usuários e ex-usuários da droga foram parar nas telas do cinema. Confira entrevista com o diretor do filme Inferno, o publicitário e cineasta capixaba Thiago Moulin.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Thiago Moulin - 18.56s - 27-06-15

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