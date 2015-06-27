Filme retrata os efeitos devastadores do crack em usuários capixabas

O crack está presente no Brasil desde o início dos anos 90, mas na última década, o número de usuários cresceu assustadoramente. As estimativas do próprio Ministério da Saúde apontam que temos 600 mil usuários de crack no país. Um recorte dos efeitos devastadores do crack, a partir do ponto de vista dos usuários e ex-usuários da droga foram parar nas telas do cinema. Confira entrevista com o diretor do filme Inferno, o publicitário e cineasta capixaba Thiago Moulin.