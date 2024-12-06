Filmar alguém sem permissão configura violação do direito de imagem? Entenda!

Nesta semana foi destaque no noticiário a postura de uma mãe que queria uma troca de assentos dentro de um avião e viralizou na rede social. A mãe pediu para que uma passageira trocasse de assento com a filha – assim, a criança sentaria na janela, onde a mulher já estava. Após a repercussão negativa, a mãe da criança deixou a conta na rede social privada, enquanto a passageira, identificada como Jennifer Castro, teve a quantidade de seguidores multiplicada na própria conta do Instagram. Mas afinal, a passageira pode processar e ganhar uma indenização por ter sido filmada? Em entrevista à CBN Vitória, a advogada especialista em Direito Digital e professora universitária, Fernanda Modolo, fala sobre o assunto.