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Fique por Dentro!

Filmar alguém sem permissão configura violação do direito de imagem? Entenda!

Ouça as explicações da advogada especialista em Direito Digital, Fernanda Modolo

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 10:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 dez 2024 às 10:22
Avião, voo, serviço de bordo
Avião, voo, serviço de bordo Crédito: Getty Images
Nesta semana foi destaque no noticiário a postura de uma mãe que queria uma troca de assentos dentro de um avião e viralizou na rede social. A mãe pediu para que uma passageira trocasse de assento com a filha – assim, a criança sentaria na janela, onde a mulher já estava. Após a repercussão negativa, a mãe da criança deixou a conta na rede social privada, enquanto a passageira, identificada como Jennifer Castro, teve a quantidade de seguidores multiplicada na própria conta do Instagram. Mas afinal, a passageira pode processar e ganhar uma indenização por ter sido filmada? Em entrevista à CBN Vitória, a advogada especialista em Direito Digital e professora universitária, Fernanda Modolo, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fernanda Modolo - 06-12-24.mp3

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