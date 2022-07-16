Filhos podem herdar traumas dos pais? Neuropsicóloga explica!

Boa parte das pessoas talvez tenham passado por situações onde não conseguem identificar o porquê de se sentirem tão afetadas, mesmo não tendo a lembrança de ter vivido algum evento que pudesse ter causado tal impacto negativo. Desse ponto nasce o debate sobre a possibilidade de traumas serem hereditários, ou seja, de que filhos podem herdar tais experiências dos pais de alguma forma. Em entrevista à CBN Vitória, a neuropsicóloga Leninha Wagner, mestre em Psicanálise, fala sobre o assunto e aponta maneiras de se 'ressignificar' lembranças negativas. Ouça: