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Saúde mental

Filhos podem herdar traumas dos pais? Neuropsicóloga explica!

A entrevistada é a neuropsicóloga Leninha Wagner

Publicado em 16 de Julho de 2022 às 11:19

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

16 jul 2022 às 11:19
Psicologia, cérebro, trauma, estresse, esgotamento
Psicologia, cérebro, trauma, estresse, esgotamento Crédito: Pexels
Boa parte das pessoas talvez tenham passado por situações onde não conseguem identificar o porquê de se sentirem tão afetadas, mesmo não tendo a lembrança de ter vivido algum evento que pudesse ter causado tal impacto negativo. Desse ponto nasce o debate sobre a possibilidade de traumas serem hereditários, ou seja, de que filhos podem herdar tais experiências dos pais de alguma forma. Em entrevista à CBN Vitória, a neuropsicóloga Leninha Wagner, mestre em Psicanálise, fala sobre o assunto e aponta maneiras de se 'ressignificar' lembranças negativas. Ouça:
Patrícia Vallim entrevista Leninha Wagner - 16/07/2022

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