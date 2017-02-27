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SAÚDE

Fila para vacinação contra a febre amarela em Vitória

Nesta segunda-feira (27) a imunização que acontecia na escola Aristóbulo Barbosa Leão foi transferida para o ginásio do Álvares Cabral

Publicado em 27 de Fevereiro de 2017 às 10:31

Publicado em 

27 fev 2017 às 10:31
A prefeitura de Vitória decidiu transferir para o ginásio do Álvares Cabral a vacinação cautelar contra a febre amarela agendada inicialmente para a escola Aristóbulo Barbosa Leão, em Bento Ferreira. Já nas escolas Maria José Costa Moraes, em São José; e Elzira Vivácqua dos Santos, em Jardim Camburi, a vacinação prossegue nesta segunda e quarta.
Após o Carnaval, a vacinação ocorrerá nas 28 unidades de saúde de Vitória, das 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. O agendamento on-line continua como ação complementar ao controle da febre amarela. Para ser vacinado, é preciso apresentar Carteira de Identidade e cartão de vacinação. A secretaria Municipal de Saúde de Vitória destaca que não há casos de febre amarela registrados em humanos na capital, conforme explica Tatiane Comério, coordenadora de Vigilância Epidemiológica.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tatiane Comério - 27-02-17

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