Fila para vacinação contra a febre amarela em Vitória

A prefeitura de Vitória decidiu transferir para o ginásio do Álvares Cabral a vacinação cautelar contra a febre amarela agendada inicialmente para a escola Aristóbulo Barbosa Leão, em Bento Ferreira. Já nas escolas Maria José Costa Moraes, em São José; e Elzira Vivácqua dos Santos, em Jardim Camburi, a vacinação prossegue nesta segunda e quarta.

Após o Carnaval, a vacinação ocorrerá nas 28 unidades de saúde de Vitória, das 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. O agendamento on-line continua como ação complementar ao controle da febre amarela. Para ser vacinado, é preciso apresentar Carteira de Identidade e cartão de vacinação. A secretaria Municipal de Saúde de Vitória destaca que não há casos de febre amarela registrados em humanos na capital, conforme explica Tatiane Comério, coordenadora de Vigilância Epidemiológica.