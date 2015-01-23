Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Fila de transplantes no Espírito Santo tem 944 pessoas; espera é maior por um rim
ENTREVISTA

Fila de transplantes no Espírito Santo tem 944 pessoas; espera é maior por um rim

Os trasplantes de órgãos cresceram em 25%, segundo a Secretaria de Estado e Saúde do Espírito Santo

Publicado em 22 de Janeiro de 2015 às 21:58

Publicado em 

22 jan 2015 às 21:58
Os trasplantes de órgãos cresceram em 25%, segundo a Secretaria de Estado e Saúde do Espírito Santo (Sesa). Os números são equivalentes ao período de janeiro a outubro de 2014, e de acordo com a Sesa, representam 87 de doações a mais que no mesmo período do ano anterior. De acordo com a Coordenadora da Central de Transplantes do Espírito Santo, Rosemary Erlacher, em entrevista ao programa CBN Cotidiano, os procedimentos envolvendo fígado e córnea foram os que mais registraram aumento. Apesar das doações, 944 pessoas seguem nas filas de espera.
Entrevista - Fábio Botacin - Rosimery Erlacher - 22-01-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados