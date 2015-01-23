Fila de transplantes no Espírito Santo tem 944 pessoas; espera é maior por um rim

Os trasplantes de órgãos cresceram em 25%, segundo a Secretaria de Estado e Saúde do Espírito Santo (Sesa). Os números são equivalentes ao período de janeiro a outubro de 2014, e de acordo com a Sesa, representam 87 de doações a mais que no mesmo período do ano anterior. De acordo com a Coordenadora da Central de Transplantes do Espírito Santo, Rosemary Erlacher, em entrevista ao programa CBN Cotidiano, os procedimentos envolvendo fígado e córnea foram os que mais registraram aumento. Apesar das doações, 944 pessoas seguem nas filas de espera.