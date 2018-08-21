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ELEIÇÕES 2018

Ficou sem votar três turnos consecutivos? Título pode ser cancelado

Ouça as orientações da Justiça Eleitoral

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 12:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 ago 2018 às 12:00
No mês de outubro os eleitores brasileiros devem comparecer às urnas para escolher os seus candidatos, mas quem não vota, além de justificar a ausência, passa a ter um débito a ser quitado junto à Justiça Eleitoral do seu estado. Isso mesmo! Cada turno sem comparecimento às urnas ou justificativa de ausência pode resultar numa multa de R$ 3,51 para o eleitor. Em entrevista à CBN Vitória, o chefe do Cartório Eleitoral de Vila Velha, Marcos Roberto de Souza, alerta que o eleitor que faltar a três turnos consecutivos, terá o título cancelado, caso não apresente justificativas. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcos Roberto de Souza - 21-08-18

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