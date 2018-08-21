Ficou sem votar três turnos consecutivos? Título pode ser cancelado

No mês de outubro os eleitores brasileiros devem comparecer às urnas para escolher os seus candidatos, mas quem não vota, além de justificar a ausência, passa a ter um débito a ser quitado junto à Justiça Eleitoral do seu estado. Isso mesmo! Cada turno sem comparecimento às urnas ou justificativa de ausência pode resultar numa multa de R$ 3,51 para o eleitor. Em entrevista à CBN Vitória, o chefe do Cartório Eleitoral de Vila Velha, Marcos Roberto de Souza, alerta que o eleitor que faltar a três turnos consecutivos, terá o título cancelado, caso não apresente justificativas.