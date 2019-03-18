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Ficha Limpa será usada como critério na nomeação de comissionados

Para o Secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, Rodrigo Rossoni, a medida é positiva e garante, por exemplo, a profissionalização da gestão pública

Publicado em 18 de Março de 2019 às 17:35

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

18 mar 2019 às 17:35
Decreto do governo federal publicado nesta segunda-feira (18) aponta que, a partir de agora, a Lei da Ficha Limpa será aplicada para impedir a indicação de condenados em segunda instância para cargos de confiança do Executivo. A mesma proibição passará a valer para nomeações dos mais altos cargos de confiança, os chamados DAS. Para o Secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, Rodrigo Rossoni, a medida deve ser enxergada do ponto de vista positivo.
Isso porque, num momento em que a sociedade defende maior transparência nas instituições públicas, o estabelecimento de uma medida como esta deve ser vista como um avanço. Ele destaca que a bandeira da redução do número de cargos comissionados também deve ser colocada em pauta nessas discussões do setor público. A profissionalização da gestão pública também é defendida. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Rodrigo Rossoni - 18-03-19.mp3

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