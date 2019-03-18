Ficha Limpa será usada como critério na nomeação de comissionados

Decreto do governo federal publicado nesta segunda-feira (18) aponta que, a partir de agora, a Lei da Ficha Limpa será aplicada para impedir a indicação de condenados em segunda instância para cargos de confiança do Executivo. A mesma proibição passará a valer para nomeações dos mais altos cargos de confiança, os chamados DAS. Para o Secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, Rodrigo Rossoni, a medida deve ser enxergada do ponto de vista positivo.