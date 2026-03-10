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Alerta de Golpe

Fez um Pix para um golpista? Conheça as regras para devolução do dinheiro!

Ouça entrevista com o secretário-geral da OAB-ES, Eduardo Sarlo

Publicado em 10 de Março de 2026 às 11:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 mar 2026 às 11:02
Pix, pagamento, transferência
Pix, pagamento, transferência Crédito: Shutterstock
Começaram a valer, no último mês, as novas regras do Pix para combater fraudes e golpes. Agora, é possível rastrear e devolver o dinheiro desviado para as vítimas de golpe. A nova medida busca reduzir o número de golpes digitais e facilitar a devolução do dinheiro às vítimas – hoje, apenas 10% conseguem os valores de volta. Um alerta da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES), da última semana, sinaliza que, agora, os bancos podem rastrear o caminho do dinheiro, o que aumenta as chances de identificar os responsáveis e possibilita a devolução dos valores em casos de fraude. Mas, reforça, "a melhor proteção ainda é a prevenção. Desconfie de pedidos urgentes, confirme as informações antes de transferir e, em caso de suspeita, denuncie imediatamente ao banco e às autoridades", diz. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor e secretário-geral da OAB-ES, Eduardo Sarlo, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz -Eduardo Sarlo – 10-03-26.mp3

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