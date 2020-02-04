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Fevereiro terá chuvas acima da média no ES

Temperaturas também devem ficar acima do esperado para o mês, segundo meteorologista do Incaper

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 18:30

Publicado em 

04 fev 2020 às 18:30
O mês de fevereiro deve ser de chuvas acima da média em grande parte do Espírito Santo, segundo a Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) nesta terça-feira (4), principalmente nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória. O Estado também deve registrar temperaturas acima do esperado para esta época do ano, como destacou Hugo Ramos, coordenador de meteorologia do instituto. Acompanhe a entrevista!
Entrevista - Lucas Valadão - Hugo Ramos - 04-02-20

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