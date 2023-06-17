Festival Parque Aberto comemora aniversário de um ano

O Parque Cultural Casa do Governador celebra, neste domingo (18), seu primeiro ano de criação. Na data, a programação contará com o concerto da Banda Sinfônica da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames). Tudo ao ar livre, tendo ao redor 21 esculturas monumentais de artistas capixabas e de outros estados. Para a celebração de aniversário do parque, que está localizado na Praia da Costa, em Vila Velha. Na semana, foram disponibilizados mil ingressos para acesso. A programação conta ainda com a exposição "Mar de Azuis", que apresenta uma série de aquarelas da artista Bianca Romano. Apaixonada pelo mar, seus milhares de tons azuis, seus movimentos das correntes e vento, a artista concebeu a série inspirada em seu cotidiano e suas memórias afetivas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, fala sobre a programação e explica a importância do local. Ouça a conversa completa!