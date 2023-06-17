Festival Parque Aberto comemora aniversário de um ano

O Parque Cultural Casa do Governador celebra, neste domingo (18), seu primeiro ano de criação. Na data, a programação contará com o concerto da Banda Sinfônica da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames). Tudo ao ar livre, tendo ao redor 21 esculturas monumentais de artistas capixabas e de outros estados. Para a celebração de aniversário do parque, que está localizado na Praia da Costa, em Vila Velha. Na semana, foram disponibilizados mil ingressos para acesso. A programação conta ainda com a exposição "Mar de Azuis", que apresenta uma série de aquarelas da artista Bianca Romano. Apaixonada pelo mar, seus milhares de tons azuis, seus movimentos das correntes e vento, a artista concebeu a série inspirada em seu cotidiano e suas memórias afetivas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, fala sobre a programação e explica a importância do local. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Fabrício Noronha - 17-06-23
O Parque Cultural Casa do Governador
- Inaugurado em 2022, em Vila Velha, o Parque Cultural Casa do Governador é uma das mais novas iniciativas culturais do País que propõem um diálogo entre a arte contemporânea e a natureza. Os três eixos temáticos do projeto – ambiental, histórico e artístico – são explorados nos 93 mil metros quadrados de área disponíveis para a visitação. No eixo artístico, os visitantes podem conhecer as 21 obras de arte, sendo 10 temporárias e 11 permanentes, selecionadas pela Secretaria da Cultura (Secult), por meio de um edital que foi lançado em 2021, com investimento de R$ 1,3 milhão. A visitação é gratuita e, durante a semana, acontece às terças-feiras e quintas-feiras, das 8h às 17h, mediante agendamento pelo telefone (27) 3636-1032.
Regras do parque
- Para garantir conforto e segurança aos visitantes, bem como preservar o local, conheça as regras do evento no Parque Cultural Casa do Governador:
- Não há estacionamento no parque. Quem for de carro pode estacionar gratuitamente na garagem do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes), próximo ao parque;
- É proibido retirar plantas do parque;
- É proibido fumar no local;
- É proibido entrar com bebidas alcoólicas;
- Não é permitido usar área da praia;
- A entrada no parque será permitida até o meio-dia;
- A permanência no parque será até as 13 horas (encerramento do evento);
- O local disponibilizará food trucks com comidas e bebidas para venda.