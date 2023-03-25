Festival Parque Aberto anuncia nova temporada que já começa neste domingo (26)

Uma manhã de atrações culturais ao ar livre com direito a passeio no parque para conhecer as 21 esculturas monumentais, de artistas capixabas e de outros estados. É o que promete a nova temporada do Festival Parque Aberto, a partir deste domingo (26), no Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha. A entrada é gratuita, com limite de 600 pessoas por edição. É necessário criar uma conta na plataforma Sympla, para retirar os ingressos.
Os portões abrem às 9 horas, e a programação cultural começa com um concerto do Grupo de Câmera da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), que reúne nove músicos, apresentando um repertório descontraído e leve com obras clássicas e populares de Bach, Mozart, Saint-Preux, Gardel, Tom Jobim e outros. Na ocasião, será assinado o contrato da nova gestão da Oses, que ficará a cargo da Cia de Ópera do Espírito Santo (Coes). Na sequência, o grupo Gota, Pó e Poeira apresenta o espetáculo “O Circo Faz de Conta”, que mistura a arte circense e o teatro. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Cultura, Fabrício Noronha, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Fabrício Noronha - 25-03-23
O PARQUE
- Inaugurado em 2022, em Vila Velha (ES), o Parque Cultural Casa do Governador é uma das mais novas iniciativas culturais do País que propõem um diálogo entre a arte contemporânea e a natureza.
- Os três eixos temáticos do projeto – Ambiental, Histórico e Artístico – são explorados nos 93 mil metros quadrados de área disponíveis para a visitação. No eixo Artístico, os visitantes podem conhecer as 21 obras de arte, sendo 10 temporárias e 11 permanentes, selecionadas pela Secretaria da Cultura (Secult), por meio de um edital que foi lançado em 2021, com investimento de R$ 1,3 milhão.
- A visitação é gratuita e, durante a semana, acontece às terças e quintas, das 8h às 17h, mediante agendamento pelo telefone (27) 3636-1032. Os três eixos temáticos do projeto – Ambiental, Histórico e Artístico – são explorados nos 93 mil metros quadrados de área disponíveis para a visitação.