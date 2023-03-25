Festival Parque Aberto anuncia nova temporada que já começa neste domingo (26)

Uma manhã de atrações culturais ao ar livre com direito a passeio no parque para conhecer as 21 esculturas monumentais, de artistas capixabas e de outros estados. É o que promete a nova temporada do Festival Parque Aberto, a partir deste domingo (26), no Parque Cultural Casa do Governador , na Praia da Costa, em Vila Velha. A entrada é gratuita, com limite de 600 pessoas por edição. É necessário criar uma conta na plataforma Sympla, para retirar os ingressos.

Os portões abrem às 9 horas, e a programação cultural começa com um concerto do Grupo de Câmera da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), que reúne nove músicos, apresentando um repertório descontraído e leve com obras clássicas e populares de Bach, Mozart, Saint-Preux, Gardel, Tom Jobim e outros. Na ocasião, será assinado o contrato da nova gestão da Oses, que ficará a cargo da Cia de Ópera do Espírito Santo (Coes). Na sequência, o grupo Gota, Pó e Poeira apresenta o espetáculo “O Circo Faz de Conta”, que mistura a arte circense e o teatro. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Cultura, Fabrício Noronha, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!