Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Festival MC 2023: mais de 20 horas de programação com filmes, shows, bate-papo e intervenção artística
Entrada gratuita

Festival MC 2023: mais de 20 horas de programação com filmes, shows, bate-papo e intervenção artística

Em entrevista ao CBN Cotidiano, a diretora de Comunicação do Movimento Cidade,  Luísa Costa, fala sobre o assunto

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 18:15

Publicado em 

18 ago 2023 às 18:15
Festival MC 2023 terá shows de Djonga e Liniker
Festival MC 2023 terá shows de Djonga e Liniker Crédito: Caroline Lima/Divulgação
Neste final de semana, o Festival MC volta a ocupar o Centro Cultural Carmélia, em Vitória, com muita música, cultura, diversidade e sustentabilidade. São mais de 20 horas de programação que incluem mostras de cinema, shows musicais, batalha de slam e bate-papos para agitar a sexta (18) e o sábado (19). Entre os destaques estão as apresentações dos artistas Djonga, nesta sexta, e Liniker, no sábado, sempre às 23h30. Como na última edição, a entrada segue sendo gratuita mas, desta vez, não é necessário retirar ingresso. Basta chegar ao local e entregar de 1 (um) kg de alimento não perecível na entrada. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a diretora de Comunicação do Movimento Cidade, Luísa Costa, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Luísa Costa - 18-08-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flávio Bolsonaro, senador
Flávio diz que enviou carta a governo Trump para pedir que EUA evitem tarifas
Donald Trump faz publicação com elogio a Flávio Bolsonaro em rede social
'Jovem inteligente que ama muito o seu país', diz Trump sobre Flávio Bolsonaro
Corrida de rua no Sesc Praia Formosa tem inscrições abertas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados