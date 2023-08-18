Festival MC 2023: mais de 20 horas de programação com filmes, shows, bate-papo e intervenção artística

Neste final de semana, o Festival MC volta a ocupar o Centro Cultural Carmélia, em Vitória, com muita música, cultura, diversidade e sustentabilidade. São mais de 20 horas de programação que incluem mostras de cinema, shows musicais, batalha de slam e bate-papos para agitar a sexta (18) e o sábado (19). Entre os destaques estão as apresentações dos artistas Djonga, nesta sexta, e Liniker, no sábado, sempre às 23h30. Como na última edição, a entrada segue sendo gratuita mas, desta vez, não é necessário retirar ingresso. Basta chegar ao local e entregar de 1 (um) kg de alimento não perecível na entrada. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a diretora de Comunicação do Movimento Cidade, Luísa Costa, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!