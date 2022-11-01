Festival Marien Calixte será em novembro no Parque Casa do Governador; conheça detalhes

Após duas versões em Vitória, o maior evento de música instrumental do Estado, Marien Calixte Jazz Music Festival, vai acontecer em Vila Velha, no Parque Cultural Casa do Governador, entre os dias 19 e 20 de novembro. O evento é gratuito com público limitado e transmissão ao vivo. A distribuição de ingressos começou hoje, às 9 horas, na plataforma Sympla. A limitação dos ingressos é devida à capacidade do espaço. Em entrevista à CBN Vitória, o curador e diretor do 3º Marien Calixte Jazz Music Festival, Daniel Morelo, detalha a programação.