Festival Marien Calixte será em novembro no Parque Casa do Governador; conheça detalhes

Após duas versões em Vitória, o maior evento de música instrumental do Estado, Marien Calixte Jazz Music Festival, vai acontecer em Vila Velha, no Parque Cultural Casa do Governador, entre os dias 19 e 20 de novembro. O evento é gratuito com público limitado e transmissão ao vivo. A distribuição de ingressos começou hoje, às 9 horas, na plataforma Sympla. A limitação dos ingressos é devida à capacidade do espaço. Em entrevista à CBN Vitória, o curador e diretor do 3º Marien Calixte Jazz Music Festival, Daniel Morelo, detalha a programação.
Entrevista Patricia Vallim - Daniel Morelo - 01-11-22
Segundo a organização, o Marien Calixte Jazz Music Festival trará grandes estrelas da música instrumental como Hamilton de Holanda quarteto, Nômade Orquestra, Joabe Reis, Quarteto Zuri, Wanderson Lopez Ensemble, Alexandre Borges Quinteto, Pedro de Alcântara convidando Bebê Kramer, Pablo Vares e a já tradicional Malê Dixieland nos intervalos. Único festival totalmente instrumental do Estado, o Marien Calixte Jazz Music Festival foi indicado ao Prêmio Profissionais da Música 2022 e será transmitido ao vivo pela TVE – TV Educativa e pelo canal do youtube do festival.